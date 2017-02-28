Вашингтон должен сам принять решение о перспективах отмены санкций в отношении России, Москва не просила и не собирается просить об этом, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

«Если говорить о санкциях, из-за которых товарооборот США просел почти на треть - с 29 миллиардов долларов в 2014 году до менее 20 миллиардов долларов в прошлом, то отменить их мы никогда не просили и делать этого не собираемся. В контактах с американцами я это в очередной раз совершенно ответственно заявляю: мы не обсуждали и не обсуждаем критерии отмены санкций», - сказал Рябков в ходе круглого стола «Российско-американские отношения: реалии и перспективы» в Госдуме.

Он также добавил, что «недоброжелатели России в конгрессе США изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива».

«В январе текущего года ими внесен законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими распоряжениями, чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле. Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции, и даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России», - сказал Рябков.

Напомним, 16 февраля американские демократы и республиканцы внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который не позволит администрации Дональда Трампа отменить санкции против России без одобрения со стороны Конгресса.