Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали участников организованной группировки «White Lions» («Белые львы»), которые совершали нападения и ограбления жителей Кропивницкого, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что члены группировки, в состав которой входили девушки, в социальных сетях знакомились с потенциальной жертвой. «Ей назначали встречу в уединенных местах, где другие члены группы нападали на жертву, грабили ее, наносили тяжелые повреждения, требуя на видео признание в якобы педофилии. Затем, шантажируя размещением видео в сети Интернет, долгое время требовали деньги и другие материальные ценности», – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы выяснили, что для организации своих действий, участники общались между собой в закрытой группе одной из социальных сетей, организовывали встречи, обсуждали детали по совершению разбойных нападений. Зафиксировано почти сорок видеороликов, на которых участники «White Lions» осуществляют групповые нападения на местных жителей. Сотрудники СБУ «взяли» восемь участников группировки во время расправы над очередной жертвой.

В СБУ отметили, что организаторами банды оказались два инспектора городского следственного изолятора, одного из которых СБУ задержала, второй находится в розыске. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.