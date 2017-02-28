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Турция намерена ежегодно выделять 3,1 млн долларов на нужды украинской армии в течение 5 лет до 2022.

Об этом в интервью Украинским новостям сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Действительно, Турция в прошлом году выделила на нужды украинской армии 3,1 млн долларов. Вообще эта программа предусматривает ежегодное выделение этой суммы на протяжении 5 лет, именно на нужды украинской армии», - сказал Сибига, отвечая на вопрос, какую финансовую и гуманитарную помощь Турция готова оказать Украине.

Он также проинформировал, что Турция выделила 250 тонн гуманитарной помощи для украинской армии.

Кроме того, по словам посла, Турция последние 2 года принимает на оздоровление и реабилитацию в Анталии детей украинских военнослужащих (200-300 человек), и в 2017 году в Турцию будет направлена очередная группа детей.

Сибига также сообщил, что в настоящее время готовится значительная и существенная помощь Министерству внутренних дел Украины, однако не уточнил, в чем эта помощь будет заключаться.
ForUm

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