Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области разоблачили начальника одного из отделов Управления патрульной полиции Харькова, который требовал и получил деньги за непривлечение к административной ответственности виновника ДТП, сообщили ForUm’у в пресс-службе областной прокуратуре.

«39-летнего майора полиции задержали «на горячем» – во время получения 5 тыс. грн неправомерной выгоды от представителя одного из участников дорожно-транспортного происшествия. За эти деньги милиционер обещал не привлекать к ответственности водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что досудебное расследование проводится по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.