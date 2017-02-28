также в разделеОбщество
28 февраля. Картина дня 33
Руководители завода в Харькове вымогали взятку в 1,5 миллиона 30
Корчак в феврале получила надбавку в 40 тысяч за интенсивность труда 23
Каша с червями: Минобороны проверит, чем кормят военных на Львовщине 22
В Тернополе нашли подземные туннели и катакомбную церковь 36
СБУ перехватила разговоры Захарченко о блокаде ОРДЛО 305
Трепак: В СБУ зачистили всех, кто занимался «бриллиантовыми прокурорами» 26
Порошенко наградил 61 бойца АТО, 17 из них – посмертно 11
Котенко: В «списке Савченко» могут быть информаторы НВФ 18
В РФ грозят Украине ответными мерами на блокаду Донбасса 194
Суд забрал у сына Пшонки 15 тысяч гектаров угодий под Киевом 20
Геращенко: Россия де-факто национализировала предприятия в «Л/ДНР» 75
Савченко заявляет, что против нее готовится диверсия 37
Люстрированный Терещук выиграл конкурс на должность замглавы Одесской ОГА 27
Омелян: 95% дорог находятся в непригодном состоянии 19
«Блокадники» сообщают о троих пострадавших при попытке штурма 43
Украинец пытался переправить сигареты в Словакию на гексакоптере 39
СБУ: Рубан указал, что едет в «ДНР» присмотреть за квартирой тещи 35

Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области разоблачили начальника одного из отделов Управления патрульной полиции Харькова, который требовал и получил деньги за непривлечение к административной ответственности виновника ДТП, сообщили ForUm’у в пресс-службе областной прокуратуре.

«39-летнего майора полиции задержали «на горячем» – во время получения 5 тыс. грн неправомерной выгоды от представителя одного из участников дорожно-транспортного происшествия. За эти деньги милиционер обещал не привлекать к ответственности водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что досудебное расследование проводится по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги
Ботинки зимние