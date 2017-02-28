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Кабинет Министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности до 10 марта 2017 года заключить с компаниями-операторами (облгазами) региональных газораспределительных сетей (ГРС) договоры на эксплуатацию этих сетей, а также расторгнуть действующие договоры.

Соответствующее распоряжение правительства было принято 21 февраля и официально опубликовано сегодня, 28 февраля, в газете «Урядовый курьер», сообщает УНИАН

«Минэнергоугля совместно с операторами ГРС с целью урегулирования вопроса использования ГРС принять меры для заключения до 10 марта 2017 года договоров на эксплуатацию, которые вступят в силу с 1 апреля 2017 года, а также расторгнуть предыдущие договоры», - говорится в тексте документа.

Напомним, закон «О рынке природного газа», который регламентирует внедрение рыночных принципов на рынке газа, был принят в 2016 году, и вступил в силу с 1 октября прошлого года. Согласно этому документу, ГРС должны быть взяты в аренду компаниями-операторами, а не использоваться, как сейчас, на условиях договоров ответственного ведения.

Также отмечалось, что эти договоры были введены постановлением Кабмина №770 от 20 августа 2012 года, которое уже отменено.

По информации народных депутатов, которые выступили инициаторами принятия законопроекта о переходе к аренде ГРС и установлении платы аренды, возможные поступления в бюджет 2017 года в случае введения арендной платы составят более 700 млн грн.

21 февраля Кабмин утвердил проект типового договора аренды ГРС и примерного договора эксплуатации этих сетей, которые необходимы для последующей передачи ГРС в аренду компаниям-облгазам, а также поручил Фонду госимущества и Минэнергогуля провести инвентаризацию этих активов до конца 2018 года.

По словам первого вице-премьер-министра Степана Кубива, на сегодня ГРС находятся на балансе облгазов, которые имеют возможность пользоваться этим государственным имуществом бесплатно.
ForUm

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