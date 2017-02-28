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В Службе безопасности Украины опровергли заявление руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана о срыве обмена пленных. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

«Российские спецслужбы пытаются посадить нас за стол переговоров напрямую с террористами… Никаких обменов Рубан не мог проводить», - отметил он.

Тандит подчеркнул, что в последнее время российскими спецслужбами проводится ряд провокаций касательно обмена пленными. «Последнее время, когда по приглашению украинской делегации нам активно стали помогать международные представители, мы увидели несколько провокаций, которые были организованы, в том числе используя наших граждан. И, в том числе, к сожалению, Надю Савченко», - сказал он.

По словам Тандита, после этих событий СБУ будет вести на линии разграничения «определенную работу».

Ранее Рубан заявил, что отмена ему пропуска в зону проведения АТО привела к срыву обмена пленными.

Напомним, Служба безопасности Украины отменила руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану пропуск на въезд на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. 
ForUm

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