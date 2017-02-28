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Водоснабжение Авдеевки все еще осуществляется по графику, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из городского резервуара. Решается вопрос о возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции», - сказано в сообщении.

Как пояснил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала 112 Украина, проблема с водоснабжением города сохраняется, поскольку на Донецкой фильтровальной станции все еще не отремонтирован поврежденный хлоропровод.

«Есть проблема с водой. С 6 до 9 вечера мы подаем воду. Есть проблема с восстановлением Донецкой фильтровальной станции, поскольку перебит хлоропровод. Туда не заходит пока ни ОБСЕ, ни ремонтники, там есть две мины, их поставили террористы. Ремонтники говорят, что для ремонта хлоропровода надо два-три дня работы. В Старой Авдеевке мы подвозим техническую воду, развозим емкости по магазинам», - рассказал Жебривский.

Напомним, Авдеевка снова осталась без воды в результате обстрела Донецкой фильтровальной станции, которая прекратила работу 24 февраля.

27 февраля ремонтные бригады восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки и электроснабжение города было восстановлено.

 
ForUm

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