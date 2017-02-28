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Киевская городская государственная администрация призывает водителей объезжать Шулявский путепровод и прилегающие к нему улицы, сообщает пресс-служба КГГА.

«Городская власть обращает внимание водителей автотранспорта, которые планировали свои маршруты через Шулявский путепровод на схему объезда, разработанную специалистами КП «Киевдорсервис», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.

В связи с обвалом были внесены изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 7,22,27,30,42.
ForUm

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