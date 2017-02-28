В Евросоюзе во вторник, 28 февраля, начнутся межинституционные переговоры об отмене визового режима для Украины. Об этом сообщили в Совете ЕС.

«Во второй половине дня начнутся межинституционные переговоры (Европейский парламент, Совет ЕС и президентство в ЕС) относительно предоставления безвизового режима Украине», - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, 14 февраля Европейский парламент окончательно согласовал ранее проголосованный механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. 27 февраля данный механизм был одобрен Советом ЕС.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко также надеется на получение безвиза этим летом.