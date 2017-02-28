Есть информация, что корабли ВМС Украины, оставшиеся в Крыму, используются россиянами как доноры для кораблей Черноморского флота РФ. Об этом в эфире «5 канала» заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.



«Корабли стоят отдельно, их выделили, как технику иностранного государства. Но, по нашим данным, они существуют как доноры, их разукомплектовывают... У них (у русских - Ред.) постоянно курсирует «Сирийский экспресс», большие десантные корабли постоянно на переходах в море и тот же наш «Константин Ольшанский» он используется как корабль-донор», – отметил он.

По словам Воронченко, корабли «Тернополь» и «Луцк» используются для российских малых противолодочных кораблей, несущих «вахту» у украинских газовых месторождений.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.