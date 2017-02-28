Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины вручил подозрение экс-председателю совета директоров ПАО «Дельта банк» Елене Поповой и еще трем бывшим должностным лицам учреждения за хищение 1,7 млрд грн средств банка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
По словам генпрокурора, в зоне внимания следствия частности заключение заведомо убыточных для «Дельта банка» договоров, по которым 150 млн долл были перечислены злоумышленниками на подконтрольные предприятия.
«Изюминка банкиров – вывод денег на ООО «Бонни и Клайд» с последующим бегством всех аферистов за границу. Ну что же, те добегались. И этих рано или поздно поймаем», – написал он.
Напомним, в мае 2016 года прокуратура Киева начала уголовное производство по факту завладения должностными лицами ПАО «Дельта Банк» денежными средствами на сумму более 4,5 млрд гривен.
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