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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 84 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один украинский военный ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска с настойчивым цинизмом в одностороннем порядке упорно продолжают нарушать Минские соглашения, используя артиллерию и минометы.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии захватчики обстреливали Широкино. Из минометов калибров 120 и 82 миллиметра – Водяное, Гнутово, Новотроицкое и Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Водяное, Новотроицкое, Широкино, Гнутово. БМП оккупантов вели огонь по Широкино, Водяном и Лебединском. Снайпер - по Талаковке», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, танк неоднократно вел огонь по Авдеевке. Из 120 и 82-миллиметровых минометов захватчики обстреляли Троицкое, Новолуганское, Луганское, Верхнеторецкое, Опытное, Авдеевку, «шахту Бутовку» и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Пескам, Зайцево, Луганскому, Каменке и Троицкому.

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ вели огонь по Новоалександровке, Станице-Луганской и Валуйскому. Лобачево обстреливал снайпер.

Как ранее сообщал ForUm, 26 февраля зафиксировано 62 обстрела позиций сил АТО членами незаконных вооруженных формирований. 
ForUm

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