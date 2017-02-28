В связи с обвалом Шулявского путепровода внесены изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 7,22,27,30,42, сообщает пресс-служба КП «Киевпастранс».

Так, троллейбусный маршрут №7 «ул. Чернобыльская - ст. м. Шулявская» продлен до Воздухофлотского путепровода.

Троллейбусный маршрут №22 «ул. Ольжича - Аэропорт «Киев» организован на двух участках: от ул. Ольжича до Дегтяревской, от Международного аэропорта «Киев» до Индустриального путепровода.

Троллейбусный маршрут №30 «ул. Милославская - ул. Кадетский Гай» организуется на двух участках: от ул. Милославской до Дегтяревской, от ул. Кадетський Гай до Индустриального путепровода.

Троллейбусный маршрут №27 «Железнодорожная станция Киев-Волынский - ст. м. Петровка» организуется на двух участках: от ст. м. «Петровка» до ул. Дегтяревская, от Железнодорожной станции Киев-Волынский до Индустриального путепровода.

Троллейбусный маршрут №42 «ст. м. «Лыбидская» - ул. Дегтяревская» будет курсировать до Индустриального путепровода.

Также увеличено количество вагонов на трамвайном маршруте № 3 Борщаговской линии скоростного трамвая.

Как ранее сообщал ForUm, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.