Сегодня, 27 февраля, около 9:00 в КПВВ «Марьинка» при выезде на временно неподконтрольную Украине территорию был зафиксирован факт нарушения руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном установленных режимных правил и составлен протокол об административном нарушении требований по ст. 202 КУоАП, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.



В ведомстве отметили, что, учитывая это, данному гражданину отказано в пропуске через КПВВ.



«В настоящее время Госпогранслужба совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полицией проводит дальнейшие неотложные проверочные мероприятия», – сказано в сообщении.

Напомним, 24 февраля Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прибыли в самопровозглашенную «ДНР» навещать украинских военнопленных.

27 февраля Служба безопасности Украины отменила Рубану пропуск на въезд на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.