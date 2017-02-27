Во всех регионах Украины с 27 февраля по 5 марта ожидается резкое потепление. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Самая высокая температура будет на западе Украины. Днем воздух прогреется от 6 до 15 градусов. Ночью будет от 1 до 5 тепла. Ближе к пятнице в западных областях пройдет дождь.

На севере страны пройдет дождь с мокрым снегом в начале недели. Но при этом дневная температура будет от 6 до 9 градусов тепла, ночью - от -5 до +5, сообщает LIGA.net.

В Киеве возможны осадки, днем от 5 до 9 тепла, ночью - от -1 до +5.

В центре Украины днем от 6 до 10 тепла, ночью - от -1 до +4. В конце недели пройдет дождь.

На юге на протяжении недели осадков не ожидается. Днем от 8 до 12 тепла, ночью - от 0 до 5 градусов выше нуля.

В восточных регионах в начале недели пройдет снег с дождем, но в остальные дни будет ясно и тепло. Днем от 3 до 9 градусов, ночью - от 0 до 5 тепла.