Незаконные вооруженные формирования уничтожают позиции «шахта Бутовка». Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель штаба АТО Леонид Матюхин.
По его словам, НВФ используют танки и минометы.
«Упало символическое сооружение шахты – это место, где лифт должен был опускать шахтеров. Там стоял наш флаг и это наверняка очень нервировало боевиков. Они вели огонь из танка и сейчас эта вышка упала. Из наших ребят никто не пострадал. Флаг тоже не поврежден. Ребята сказали, что этот флаг они установят в Донецке», - отметил Матюхин.
Как ранее сообщал ForUm, за прошедшие сутки, 26 февраля, зафиксировано 62 обстрела позиций сил АТО членами незаконных вооруженных формирований.
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