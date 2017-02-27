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Незаконные вооруженные формирования уничтожают позиции «шахта Бутовка». Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель штаба АТО Леонид Матюхин.

По его словам, НВФ используют танки и минометы.

«Упало символическое сооружение шахты – это место, где лифт должен был опускать шахтеров. Там стоял наш флаг и это наверняка очень нервировало боевиков. Они вели огонь из танка и сейчас эта вышка упала. Из наших ребят никто не пострадал. Флаг тоже не поврежден. Ребята сказали, что этот флаг они установят в Донецке», - отметил Матюхин.

Как ранее сообщал ForUm, за прошедшие сутки, 26 февраля, зафиксировано 62 обстрела позиций сил АТО членами незаконных вооруженных формирований.
ForUm

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