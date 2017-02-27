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В марте 2014 года военное руководство РФ передало Украине ультиматум: до 24:00 всем украинским военным в Крыму сложить оружие и сдаться, иначе они начинают штурм всех мест дислокации наших военных частей в Крыму.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

«Вечером первого марта ко мне приезжают руководители Минобороны и Генштаба. Говорят, что ГШ РФ передал ультиматум до 24:00 всем украинским военным в Крыму сложить оружие и сдаться, иначе они начинают штурм всех мест дислокации наших в/ч в Крыму. Силы не равны, - говорит министр, - они во много раз превосходят нас в численности, вооружении и подготовке, при этом их активно поддерживает значительная часть отравленного российской пропагандой населения Крыма. Нужно на политическом уровне попытаться не допустить захвата наших позиций. Поручаю связистам соединить меня с Путиным. Но, как и предупреждал Нарышкин, с ним в Кремле не соединяют. Тогда поручаю найти Нарышкина. Соединяют. Пытаюсь говорить, чтобы не было слышно в голосе волнения: «Мы получили ультиматум вашего генштаба. Передайте Путину, я дал команду в случае штурма вести огонь на поражение. Вся кровь будет на вас, как на агрессорах, и вы для всего мира будете военными преступниками, ответственными за тысячи смертей. Нарышкин пообещал все это передать Путину», - рассказал Турчинов.

Вместе с тем Турчинов отметил, что в какой-то степени блефовал, поскольку реально понимал, что его команду выполнят далеко не все военнослужащие ВСУ в Крыму.

«При этом, они хорошо знали наше реальное положение. Но других вариантов у меня не было. Они отменили штурм, и мы получили жизненно важное для нас дополнительное время», - добавил секретарь СНБО.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.
ForUm

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