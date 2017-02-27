В самопровозглашенной Луганской народной республике с 1 марта российский рубль становится официальной валютой.

Об этом говорится в постановлении так называемого «совета министров ЛНР».

«Установить, что основной денежной единицей на территории Луганской Народной Республики является российский рубль», - говорится в нем.

В постановлении отмечается, что решение принято «с целью принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы». В «ЛНР» заявили, что большинство финансовых операций на территории осуществляется в российских рублях.

«ЛНР» перешла на расчеты в российских рублях в сентябре 2015 года. Тогда, кроме российского рубля, на оккупированной территории допускался оборот гривни, доллара и евро как для наличной, так и безналичной форм расчета. Этим постановлением документ двухлетней давности признается утратившим силу.