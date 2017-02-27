Упрощенная система налогообложения для предпринимателей будет сохранена, но ею не должен пользоваться крупный бизнес. Об этом министр финансов Александр Данилюк сказал в интервью LIGA.net.

«Ликвидация не обсуждается (с МВФ. - Ред.). Упрощенная система налогообложения есть во многих странах. Главный вопрос - как минимизировать злоупотребления, чтобы ею не пользовался крупный бизнес», - сказал Данилюк.

По его словам, стоит задача вывести из упрощенки торговые сети и брендовые магазины. При правильной и эффективной работе ГФС это можно было сделать уже сейчас, подчеркнул министр.

«Когда в одних случаях ты закрываешь глаза, а в других гоняешься за бизнесом с особым рвением, кто-то получает конкурентное преимущество. А нам важно показать обществу, что выстраданные антикоррупционные законы реализуются», - резюмировал Данилюк.