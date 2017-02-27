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Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку выделить необходимые средства для улучшения условий лечения в Днипровском военном госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент напомнил, что в 2006 году Днипровский военный госпиталь был передан коммерческой структуре, а позже был отдан под залог российскому банку «ВТБ».

Порошенко сообщил, что суды отменили это преступное решение, и Днипровский военный госпиталь зарегистрирован Фондом государственного имущества как государственная собственность.

Порошенко поручил Полтораку выделить необходимые средства на финансирование проекта по улучшению условий работы военного госпиталя. «Даю поручение сейчас, когда появились правовые основания, министру обороны выделить необходимые средства - я видел этот проект на более 10 млн грн. И немедленно это надо сделать, чтобы днипровский госпиталь имел возможность значительно улучшить условия для лечения раненых», - отметил Глава государства.

Президент также особо акцентировал внимание министра на необходимости установки нового оборудования в медицинском учреждении. Порошенко отметил, что тысячи военных за 2,5 года прошли лечение в госпитале, а врачи госпиталя продемонстрировали настоящий героизм, спасая жизнь тяжелораненых.
ForUm

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