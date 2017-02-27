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Следственный комитет России возбудил еще три уголовных дела по фактам обстрелов якобы украинскими военнослужащими населенных пунктов Донбасс. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Так, по данным российского следствия, 14 и 24 января 2017 года украинскими военнослужащими были обстреляны с применением артиллерийских орудий калибра не менее 122 мм города Стаханов и Кировск Луганской области. В результате погибли 2 мирных жителя. Серьезные повреждения причинены зданию Кировской центральной городской многопрофильной больницы, которая фактически является единственным медицинским учреждением, обслуживающим город Кировск и близлежащие населенные пункты, где проживают тысячи жителей.

«Также установлено, что в период с 16 по 26 февраля текущего года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, выполняя преступные приказы вышестоящего командования, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Ясиноватой, Докучаевске, а также Новоазовском районе Донецкой области, в результате которых ранения получили 3 мирных жителя. Кроме того, разрушены и повреждены более 20 жилых домов и других гражданских объектов, в том числе Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая питьевой водой несколько населенных пунктов с многотысячным населением», - заявили в СК России.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Напомним, в начале февраля следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Донецка якобы военнослужащими Вооруженных сил Украины.
ForUm

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