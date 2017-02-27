Решение по деблокированию торговли с оккупированными районами Донбасса должно быть принято в суде. Об этом в интервью изданию «Новое время» рассказал командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

По его словам, вопрос блокады транспортного сообщения с оккупированными территориями должен решаться в нормативной, юридически-правовой плоскости.

«Должно быть принято решение суда по деблокированию, - сказал Аллеров. - Есть много составляющих. Но если кто-то ходит, пиарится, решает какие-то свои экономические вопросы в зоне АТО? Такого не может быть. Тот, кто так делает – преступник».

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Нацгвардия находится вне политики.

«Мы правоохранительное формирование. Если законом прописано, что надо разблокировать, то полиция принимает соответствующие меры, и если откажутся выполнять их требования, то уже мы, как силовая составляющая, будем вынуждены это сделать. Мы не боимся быть крайними. Правда, еще есть предложение, что если там депутаты блокируют, то в противовес тоже надо взять депутатов», - сказал Аллеров.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

16 февраля СНБО поручил ММВД И СБУ принять меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию. Также активисты сообщили о начале перекрытия автомобильных дорог.

По фактам блокирования путей сообщения в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.