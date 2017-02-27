Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины Юрия Буглака вместо сложившего полномочия губернатора Николаевской области Алексея Савченко. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК,
На внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 года Буглак был включен в избирательный список партии «Блок Петра Порошенко» под № 81.
Отмечается, что Буглак является главным юридическим советником дочернего предприятия «Кондитерская корпорация» Рошен».
Напомним, 21 февраля Верховная Рада лишила депутатских полномочий главу Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко.
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