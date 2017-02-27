Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на весенний период работы, что предусмотрено временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
В частности, с 1 марта пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 7:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.
Государственная пограничная служба Украины призвала граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.
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