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Нежелание Киева урегулировать транспортную блокаду на Донбассе вызывает недоумение, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады, конечно, вызывает недоумение», — сказал Песков, комментируя заявление властей самопровозглашенных «Л/ДНР» с требованием к Киеву прекратить транспортную блокаду Донбасса, сообщает РИА Новости.

Напомним, самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» пообещали ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и прекратить поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.
ForUm

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