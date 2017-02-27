Служба безопасности может запретить нардепу Надежде Савченко поездки в ОРДЛО. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Савченко мы обязательно пригласим в ближайшее время к нам в СБУ... Также речь может идти о запрете или отмене разрешения. Но здесь надо учитывать факт, что Надежда Савченко является народным депутатом и к ней применимо другое законодательство», - сказала Гитлянская.

Также, по ее словам, СБУ изучает вопрос отмены разрешения руководителю центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану пересекать линию соприкосновения.

«Мы пригласили человека на беседу для того, чтобы он дал объяснения, почему он нарушил порядок пересечения линии разграничения в районе проведения АТО. Сейчас опрос продолжается. Я думаю, что после завершения мы будем принимать решение. В частности, сейчас изучается вопрос об отмене разрешения о пересечении линии соприкосновения Рубану», - заявила Гитлянская.

Как сообщалось, 24 февраля депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан прибыли в исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские военнопленные. Позже Савченко объяснила, что сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить пленных, и попросила ее поддержать.

27 февраля сотрудники Службы безопасности Украины вызвали на беседу Рубана.