В Национальном агентстве по предотвращению коррупции призывают граждан сообщать о платных партийных митингах перед их проведением. Об этом журналистам заявил руководитель департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК Роман Смык.

«В этом вопросе мы предлагаем сотрудничество гражданскому обществу: если у кого есть информация о выплатах средств за митинги или другие мероприятия, мы просим обращаться к нам с этой информацией. Если граждане узнают, что где-то будет проходить выплата средств, то пусть граждане нам сообщают», – сказал Смык, сообщает УНИАН.

Он добавил, что с начала государственного финансирования парламентских партий уменьшились поступления в партийные кассы от юридических и физических лиц. Также он добавил, что вопрос о том, отказываться ли от пожертвований партиям, которые получают госфинансирование, зависит от аппетитов партии. «Хотя на текущую партийную деятельность бюджетных средств вполне достаточно», – подчеркнул Смык.

Говоря о нарушениях в отчетности партий, получивших государственное финансирование, Смык отметил, что речь идет о порядке представления отчета, порядке финансирования – некоторые партии продолжали собирать пожертвования наличными, некоторые не указали имущество в собственности партии.