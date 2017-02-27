Ситуация с возможными подтоплениями в Киеве контролируемая, и столичным жителям пока не стоит волноваться из-за возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

По анализу половодья предыдущих лет, постепенное повышение уровня воды в р. Днепр возле Киева формировалось с апреля до начала мая, а максимальный уровень в р. Десна возле с. Летки формировался в мае.

«За прошедшую неделю уровень воды в Днепре поднялся только на 9 см. По сообщениям Украинского Гидрометцентра, за последние сутки уровень в Днепре поднялся только на 1 см и находится на уровне 449 см над уровнем «0». Соответствующие службы ежедневно проводят мониторинг уровня воды в столице, как в Днепре, так и в Десне», - сообщил Бондаренко.

По максимальному прогнозу последствий негативного влияния прохождения ледохода, наводнения и паводка в Киеве уровень воды может достичь отметки 800 см над уровнем «0». Только в этом случае могут быть подтоплены отдельные территории 6-ти районов Киева: Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского и Подольского.

«Однако пока прогнозы не дают оснований для такого волнения, поскольку мы имеем довольно незначительное количество снега, который будет таять. В настоящее время нет никакой причины говорить о каких-либо нештатных ситуациях», - резюмировал Бондаренко.