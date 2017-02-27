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В Тернополе после разбойного нападения от инфаркта скончался бывший председатель облсовета Анатолий Жукинский.

Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.

В пятницу, 24 февраля, в 20:50 поступило сообщение от местного жителя о нападении. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

По словам потерпевшего, около 19:30 его у гаража на улице Паращука в Тернополе напали двое неизвестных. Они затолкали пенсионера в гараж, связали руки пластиковыми стяжками, на голову натянули полиэтиленовый пакет и, угрожая пистолетом и нанося телесные повреждения, требовали деньги.

Мужчина при себе имел 1500 гривен и мобильный телефон «Айфон». Это и забрали нападавшие. Они убежали, оставив мужчину в гараже. Только через полтора часа он пришел в сознание и смог выйти. Самостоятельно со связанными руками пришел в магазин на улице Русской, и оттуда люди вызвали полицию и скорую.

На месте нападения эксперты изъяли предмет, похожий на магазин от пистолета с тремя патронами, а также другие вещи. Все направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Пострадавшего бригада скорой забрала в больницу. Медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ссадины лица. После оказания помощи его отпустили по месту жительства. В субботу пострадавший еще общался со следователями. Он сообщил, что нападавшие были в балаклавах. Данное событие правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 187 часть 3 УК - разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище.

Однако через полтора суток после нападения мужчина умер в собственном доме от повторного инфаркта миокарда.

Продолжается следствие. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к разбою.

 
ForUm

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