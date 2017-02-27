Переданные в суды дела подозреваемых в коррупции лежат там по вине не прокуроров. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Генеральная прокуратура ежедневно берет на взятках как не чиновника, то сотрудника правоохранительных органов, суда или преподавателя вуза, то заместителя губернатора, то члена Высшего совета правосудия. И взятки - от тысячи гривен до сотен тысяч долларов», - отметила она.

Сарган подчеркнула, что производства передаются в суды для вынесения приговора. «Однако там лежат мертво. Или заседания суда назначается раз в два месяца, или ВРУ никак не согласится дать разрешение на привлечение своего коллеги к уголовной ответственности», - подчеркнула пресс-секретарь.

«И здесь главное - грантовые «борцы с коррупцией» забывают, что наказывает взяточника суд, у которого они забывают поинтересоваться - так когда же, господа судьи, сядет за взятку тот или иной преступник?» - подытожила Сарган.