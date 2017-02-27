Народный депутат Андрей Артеменко подтвердил, что летал в Москву, но утверждает, что не согласовывал свой «мирный план» с российскими политиками.

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде 27 февраля, передает Украинская правда.

«Действительно, я был в Москве, все мои поездки были согласованы с СБУ, но больше сказать я ничего не могу», - заявил он.

Кроме того, Артеменко отметил, что не согласовывал свои позиции по «мирному плану» с Сергеем Левочкиным, Юрием Бойко или Владиславом Сурковым.

«С господином Сурковым я никогда не встречался. Господин Бойко, господин Левочкин не имеют к мирному плану отношения», - сказал Артеменко.

Депутат также отметил, что Олег Ляшко знал о его «мирной» инициативе, которая, по словам Артеменко, вписывается в стратегию Радикальной партии.

«Ляшко должен был даже ездить со мной по всем мероприятиям в США. К сожалению, после того, что произошло, наша фракция не прошла испытания», - добавил он.

Артеменко отвергает обвинения в государственной измене и обвиняет власть в авторитаризме.

«Мне странно слышать, что я превысил какие-то полномочия, противно слышать обвинения в госизмене», - сказал нардеп, отметив, что выступать с подобными инициативами – «входит в его полномочия согласно законодательству».

Артеменко раскритиковал Минский формат и подчеркнул, что выступает за переговоры по достижению мира в Украине в Будапештском формате.

Он утверждает, что его слова в газете The New York Times были вырваны из контекста, речи об аренде оккупированного Крыма не было.

«Полуостров не может быть передан в аренду. Это территория Украины. Можем говорить о платном использовании отдельных инфраструктурных объектов», - пояснил нардеп.

Артеменко отметил, что считает провозглашение внеблокового статуса Украины шагом для урегулирования конфликта на востоке, и выступил за двойное гражданство.

«Конечно, нам нужны изменения и Конституцию, нам нужен новый общественный договор. Весь цивилизованный мир имеет возможность по использованию двойного гражданства. Около 17% украинцев имеют двойное гражданство. Я убежден, что около 100 народных депутатов имеют двойное гражданство», - отметил он.

Артеменко отметил, что планирует посетить Вашингтон, чтобы «продолжать свое дело».

«Моя задача – делать политические заявления», - отметил нардеп.

Как сообщал ForUm, прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против народного депутата Андрея Артеменко по статье государственная измена.

Ранее американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля Радикальная партия исключила Артеменко из состава фракции. Ляшко заявил, что перед публикацией плана Артеменко летал в Москву.

Народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, «план Артеменко – на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова».

В партии «Оппозиционный блок» отрицают любое отношение к плану Артеменко.