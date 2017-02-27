Под Киевом ликвидирован еще один подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«В Киеве разоблачена и прекращена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольного суррогата, который действовал на территории села Святопетровское Киевской области», - говорится в сообщении.

В ходе обысков складских помещений, используемых для хранения и изготовления контрафактного алкоголя, правоохранители обнаружили и изъяли более 9500 литров ликеро-водочной продукции, не маркированной марками акцизного налога, а именно 6200 литров водки «Пшеничная», 630 литров коньяка под названием «Armagnac Les Comtes de Cadignan», еще около 2600 литров коньяка, который был разлит в тетрапак и пластиковые бутылки, а также оборудование для изготовления алкогольного суррогата.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет свыше 1,6 млн гривен.

Сейчас назначена судебно-химическая экспертиза для установления наличия реальной угрозы для жизни и здоровья людей, которые могли принять указанную продукцию.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), продолжается.

Напомним, на прошлой неделе киевские правоохранители изъяли в подпольных цехах 3 тонны косметического лосьона под названием «Боярышник» российского производства.