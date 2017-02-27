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Суд избрал меры пресечения двум полковникам из Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые были задержаны при получении взятки.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона, полковник ВСУ отправлен под домашний арест, из ГПСУ – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Сумму взятки они получили в два этапа – сначала 3000 долларов США и при получении остальных средств военнослужащих задержали.

Старшим офицерам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере и по предварительному сговору группой лиц, занимающих ответственное положение, соединенное с вымогательством).

Следствие продолжается.

Напомним, они были уличены 23 февраля на получении взятки в 6000 долларов за трудоустройство гражданского лица на службу в Госпогранслужбу Украины.
ForUm

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