Прокуратура Крыма направила в суд 15 приговоров в отношении бывших народных депутатов, обвиняемых в государственной измене. Об этом сообщил прокурор Крыма Гюндуз Мамедов в интервью Украинским новостям.

«Обвинительные акты в отношении 15 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые обвиняются в совершении государственной измены, направлены в суд», - отметил он.

Также, по его словам, прокуратурой АР Крым осуществляется досудебное расследование в ряде уголовных производств в отношении служебных лиц различных органов власти, в том числе правоохранительных органов, действия которых привели к насильственному изменению конституционного строя Украины и изменения границ территории Украины.

«Одно из них - по подозрению 77 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым. Указанные депутаты находятся в розыске по постановлениям следователя», - подытожил Мамедов.