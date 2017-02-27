В воскресенье, 26 февраля, исполнился месяц с того момента, как началась рельсовая блокада поставок из зоны АТО. Буквально сразу нас начали пугать веерными отключениями, остановкой предприятий и падением курса гривны. Однако месяц прошел, а доллар вопреки всем прогнозам идет вниз, да и запасы угля на станциях растут. Что же это за странная блокада?

Угля хватит больше, чем на месяц

Где-то через неделю после того, как железнодорожное сообщение с зоной АТО было перекрыто, начали появляться сообщения, что угля на украинских станциях осталось всего на неделю. В середине февраля в правительстве даже ввели чрезвычайные меры в сфере энергетики. В первую очередь они обязали энергетиков сократить использование антрацита с 30 тыс. тонн до 20 тыс. тонн в сутки.

Однако самые страшные прогнозы не сбылись. И запасы угля на станциях практически не меняются. Более того, они периодически растут. В этом несложно убедиться самостоятельно. Дело в том, что компания «Укрэнерго» ежедневно публикуют статистику запасов угля на всех станциях.

На позапрошлой неделе объем угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины сократились всего на 1,6% или на 24 тыс. тонн, до 1,5 млн тонн. При этом запасы угля антрацитовой группы в период с 12 по 19 февраля снизились на 4,8% или на 40 тыс. тонн, до 802 тыс. тонн.

Но на прошлой неделе запасы увеличились. Так с 20 по 24 февраля объемы всего угля на ТЭС выросли на 50 тысяч тонн с 1618 до 1669 тыс. тонн. А антрацита с 861 до 876 тысяч тонн. То есть, говорить о том, что угля становится меньше, не приходится.

Так же в «Укрэнерго», считают запасы топлива на станциях не только в тоннах, но и сутках работы станции. И тут разброс довольно большой. Например, больше всего запасов на Змиевской ТЭС – там топлива на 101 работы, а на Трипольской ТЭС, где топлива меньше всего, - на40 дней работы. То есть, проблемы с электричеством начнутся не раньше начала апреля.

В «Укрэнерго» сообщили, что они не знают, откуда на ТЭС поступает уголь, а только собирают оперативную информацию.

Правда, эксперты не верят в такой резкий прирост запасов и говорят, что это или ошибка, или манипуляция статистикой.

- Запасы угля снижаются, и часть ТЭЦ уже переводят на газ, - говорит энергетический эксперт Дмитрий Марунич. – Если бы угля было достаточно, то этого не происходило бы. Я не исключаю, что поставки из зоны АТО ведутся по единственной незаблокированной ветке, но этих объемов на всю Украину не хватит.

Так же некоторые наши собеседники не исключили начало поставок угля из РФ, где у ДТЭК есть несколько шахт в Ростовской области.

Предприятия останавливаются, но доллар падает

Еще одним последствием блокады, которым пугают простых украинцев, это снижение производства в металлургии, следовательно и экспорта продукции за рубеж, что в свою очередь приведет к снижению курса гривны из-за падения поступления валютной выручки. При этом два предприятия группы Метинвест, которые находятся в зоне боестолкновений, таки остановили работу.

«Если остановится украинская металлургия, которая формирует 12% ВВП и 20% валютной выручки в стране, это подорвет курс национальной валюты, в перспективе остановится комплекс, в котором работает около 300 тыс. людей, - заявил на прошлой неделе премьер Владимр Гройсман. - А это – и отчисления в местные бюджеты, и заработная плата людей. Это может привести к очень сильным разрушительным последствиям».

Масла в огонь подлила и глава НБУ Валерия Гонтарева. Она сообщила, что поступления валюты в страну могут снизиться.

«Негативные последствия для нашего платежного баланса могут быть на уровне 2 миллиардов долларов. С одной стороны, можем увидеть уменьшение поступлений валютной выручки от металлургов, а с другой стороны - спрос на валюту, которая нужна для покупки угля», - сказала Валерия Гонтарева.

Однако наличный рынок на блокаду реагирует совсем не так, как должен был бы в такой ситуации. Доллар всю прошлую неделю падал и к выходным ушел ниже отметки 27 грн. Более того, Нацбанку приходилось даже выкупать валюту на межбанке, чтобы не допустить обвала курса американской валюты. Эксперты говорят, что сейчас приток валюты вырос, но блокада отразится на поступлениях валютной выручки в перспективе трех месяцев. Поэтому курс может вырасти ближе к лету, когда он обычно падал.