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Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Сумах неконтролируемый канал международной телефонной связи, которым отдаленно руководили из России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Четверо сумчан через Интернет с помощью IP-телефонии получали российский трафик в обход международных центров коммутации. Затем трафик обрабатывался специализированным программно-аппаратным телекоммуникационным комплексом и под видом местных телефонных разговоров направлялся в сети украинских операторов мобильной связи. Таким образом осуществлялась телефонная связь, в том числе и с абонентами, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса», - говорится в сообщении.

Средства на аренду помещений, а также вознаграждение за свою незаконную деятельность злоумышленники получали в виде электронных переводов от российской фирмы.

Во время обысков в офисах и местах проживания злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику, «сим-банк», беспроводные модемы и полторы сотни карточек украинских операторов сотовой связи.

Общая стоимость изъятого оборудования составляет более полумиллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в сеть электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности. Также изучается возможная связь злоумышленников с российскими спецслужбами. 
ForUm

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