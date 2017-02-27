Сотрудники полиции задержали жителя Львова, который обстрелял из пневматического пистолета окна родильного отделения больницы. Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области.

«В Шевченковский отдел полиции в ночь на 27 февраля обратился врач одной из львовских больниц. Мужчина сообщил, что около 23.30 неизвестный осуществил три выстрела, вероятно, из пневматического оружия, в окна родильного отделения больницы», - говорится в сообщении.

Как установили работники полиции охраны, к совершению преступления причастен 24-летний львовянин. Правоохранители изъяли у него пневматический пистолет и шарики. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия.