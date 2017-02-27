Служба безопасности Украины провела спецоперацию для задержания воевавшего за «ДНР» бразильца Рафаэля Маркеса Лусварги. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Так, член НВФ получил предложение работы в Украине.

«Письмо, приглашение на работу – из Украины, все официально. Почему я должен был думать, что есть какие-то проблемы?» - сказал он.

«Служба безопасности Украины сработала с кинематографической сообразительностью - выманила ничего не подозревающего бразильца из родной страны, якобы пригласив в Украину на работу. А в реальности – чтобы отдать под суд за все», - пишет издание.

Напомним, мужчину задержали во время пересечения государственной границы Украины в терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» осенью прошлого года.

Печерский райсуда Киева приговорил гражданина Бразилии, воевавшего на стороне «ДНР», к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.