Президент США Дональд Трамп отказался от участия в ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп сделал это объявление на фоне очередного конфликта президента и его администрации с прессой.

«Я не буду присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Пожалуйста, передайте всем всего хорошего и проведите отличный вечер!», - написал президент США в своем личном аккаунте в «Твиттере», сообщает «Русская служба ВВС».

Трамп никак не объяснил, почему его не будет на мероприятии. Оно состоится 29 апреля 2017 года. Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Джефф Мэйсон заявил, что ужин состоится вне зависимости от того, будет там президент или нет.