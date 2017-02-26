Акции памяти российского оппозиционера Бориса Немцова, убитом в ночь на 27 февраля 2015 года в Москве, проводятся в воскресенье, 26 февраля, в разных городах России.

В Новосибирске согласованные с местными властями шествие и митинг уже состоялись. Участники мероприятия прошли по одной из центральных улиц города до памятника жертвам политических репрессий, где возложили цветы к монументу, сообщает «DW».

Аналогичные мероприятия состоятся 26 февраля и в других российских городах. Наиболее многочисленное - «Марш памяти Немцова» - ожидается в Москве: там согласованное число участников составляет 30 тысяч. Акция начнется в 13.00 по местному времени на Страстном бульваре. Маршрут марша, к которому присоединятся представители ПАРНАСа, движения «Солидарность», общественной организации «Открытая Россия», правозащитной Московской Хельсинкской группы и других демократических формирований, пролегает по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом. Время предполагаемого завершения шествия - 16.00. После этого все желающие смогут возложить цветы около места убийства политика на Большом Москворецком мосту. Как уточняют в Госавтоинспекции МВД России, движение транспорта в центре города в связи с акцией будет ограничено.

Мероприятия в память об оппозиционере запланированы также в Ярославле, Перми, Кирове и Казани.

Напомним, Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям 105 (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В декабре 2015 года следователи предъявили окончательное обвинение четырем фигурантам дела – Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Уголовное преследование еще одного соучастника - Беслана Шаванова - было прекращено по нереабилитирующим основаниям - в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в Грозном.

В конце января 2016 года следственный комитет России сообщил об окончании расследования уголовного дела об убийстве Немцова.

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