также в разделеМир
Трамп отказался от участия в ужине корреспондентов Белого Дома 39
Карнавал Марди Гра омрачен трагедией 60
Российский активист Дадин наконец-то вышел на свободу 23
Япония представит детальный план по Южным Курилам 32
Польша построит новый газопровод до границы с Украиной 100
В зоне карабахского конфликта произошли столкновения 80
Балтийские страны против строительства "Северного потока-2" 213
В сирийском Хомсе взорвались смертники, десятки погибших 34
Номинанта на "Оскар" не пустили в США 63
В армии США запретили некоторые рок-группы 79
Россия наращивает свой ядерный арсенал 65
Чуркина похоронили в Москве 124
В Сирии взорвали автомобиль: более 40 погибших 26
Канцлер Австрии призвал пересмотреть санкции против РФ 94
Россия нашла временную замену Чуркину в ООН 82
Кандидата в канцлеры ФРГ обвинили в финансовых нарушениях 49
Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал США 125
Брата Ким Чен Ына убили одним из самых опасных токсинов в мире 99

Акции памяти российского оппозиционера Бориса Немцова, убитом в ночь на 27 февраля 2015 года в Москве, проводятся в воскресенье, 26 февраля, в разных городах России.

В Новосибирске согласованные с местными властями шествие и митинг уже состоялись. Участники мероприятия прошли по одной из центральных улиц города до памятника жертвам политических репрессий, где возложили цветы к монументу, сообщает «DW».

Аналогичные мероприятия состоятся 26 февраля и в других российских городах. Наиболее многочисленное - «Марш памяти Немцова» - ожидается в Москве: там согласованное число участников составляет 30 тысяч. Акция начнется в 13.00 по местному времени на Страстном бульваре. Маршрут марша, к которому присоединятся представители ПАРНАСа, движения «Солидарность», общественной организации «Открытая Россия», правозащитной Московской Хельсинкской группы и других демократических формирований, пролегает по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом. Время предполагаемого завершения шествия - 16.00. После этого все желающие смогут возложить цветы около места убийства политика на Большом Москворецком мосту. Как уточняют в Госавтоинспекции МВД России, движение транспорта в центре города в связи с акцией будет ограничено.

Мероприятия в память об оппозиционере запланированы также в Ярославле, Перми, Кирове и Казани.

Напомним, Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям 105 (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В декабре 2015 года следователи предъявили окончательное обвинение четырем фигурантам дела – Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Уголовное преследование еще одного соучастника - Беслана Шаванова - было прекращено по нереабилитирующим основаниям - в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в Грозном.

В конце января 2016 года следственный комитет России сообщил об окончании расследования уголовного дела об убийстве Немцова.

ForUm

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

75
Теги
Ботинки зимние