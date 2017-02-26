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По меньшей мере 28 человек получили ранения в американском Нью-Орлеане: автомобиль на большой скорости врезался в толпу людей, наблюдавших за костюмированным шествием на празднике Марди Гра.

По словам представителя департамента полиции Нью-Орлеана, 21 человек госпитализирован, пятеро пострадавших находятся в серьезном состоянии. Еще семеро пострадавших от госпитализации отказались, сообщает «Русская служба ВВС».

Водитель пикапа задержан. В полиции уверены, что он находился под воздействием сильной алкогольной или наркотической интоксикации. Версия теракта пока не рассматривается.

По словам одного из очевидцев, водитель практически не отдавал отчета своим действиям.

Праздник Марди Гра - аналог славянской Масленницы, отмечаемый перед началом Великого поста. Из всех городов США в Нью-Орлеане празднования по случаю прихода весны проходят особенно пышно - на улицах устраивают народные гуляния и костюмированные представления.

 
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