В штабе АТО опровергли информацию об освобождении украинскими военнослужащими из-под оккупации боевиков Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, пишет «Апостроф».

Отмечается, что информация об установлении контроля силами АТО над Донецкой фильтровальной станцией не отвечает действительности и "распространяется с целью реализации очередной провокации со стороны российско-оккупационных войск".

В заявлении подчеркивается, что украинская сторона не нарушает взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей.

"В составе сил АТО находятся исключительно подразделения ВСУ и других военных формирований, созданных согласно законам Украины. Силы АТО никогда не применяли и не будут применять оружие против мирных жителей Донбасса", - говорится в сообщении.