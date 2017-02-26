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«Херсоноблэнерго» подала иск в суд на пресс-службу СБУ в Херсонской области из-за обнародования и распространения ложной информации в отношении работы «Херсоноблэнерго». Об этом сообщает «Укринформ» с ссылкой на  пресс-службу ПАО «ЭК «Херсоноблэнерго».

«Херсоноблэнерго подала иск в суд на пресс-службу СБУ в Херсонской области за обнародование и распространение последней на своих ресурсах ложной информации относительно работы Херсоноблэнерго и уклонения ее от уплаты налогов и якобы создание предпосылок для массовых отключений потребителей от электроснабжения с обязательством публично эту информацию опровергнуть», - отмечается в сообщении.

В субботу, 25 февраля, в СБУ сообщили о разоблачении хищения средств топ-менеджментом «Херсоноблэнерго» для создания искусственной задолженности общества перед государством. По информации пресс-службы СБУ, правоохранители установили, что руководители предприятия выводили часть денег через фиктивные бестоварные сделки с подконтрольными коммерческими структурами, создавая таким образом искусственный долг перед государством при закупке электроэнергии и объясняя это несвоевременными расчетами населения за потребленные услуги. Афера позволяла менеджменту компании уклоняться от уплаты налогов в бюджет и создавать предпосылки для массовых отключений потребителей от электроснабжения. Отмечалось также, что в офисе «Херсоноблэнерго» были проведены обыски, изъята документация.
ForUm

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