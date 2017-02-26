Российский активист Ильдар Дадин вышел из алтайской колонии ИК-5 после отмены его приговора Верховным судом РФ. У колонии его встретила жена Анастасия Зотова и журналисты, сообщает «Медуза».

В разговоре с журналистами Дадин заявил, что не планирует покидать Россию, так как хочет помочь тем, кого пытают в российских колониях.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что письмо об освобождении Дадина пришло в алтайскую колонию только через четыре дня после решения Верховного суда РФ. Он в очередной раз отверг заявления о пытках активиста сотрудниками ведомства.