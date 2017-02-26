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На международном песенном конкурсе Евровидение-2017 нашу страну будет представлять группа O.Torvald (солист - Евгений Галич).

Это показали результаты голосования финального национального отбора, который состоялся в субботу, 25 февраля, в Киеве, передает «Укринформ».

Победителя определили путем голосования жюри и зрителей в прямом эфире. Баллы судей (музыкальный продюсер отбора Константин Меладзе, артист и композитор Андрей Данилко и победительница Евровидения-2016 Джамала) и телезрителей суммировались, а в случае, если несколько участников получали одинаковый результат, преимущество имел исполнитель, которого поддержали зрители.

Именно это и определило победу группы O.Torvald, которая получила от судей и от зрителей по 5 баллов, а в сумме 10 - наивысшее количество баллов на финале. 10 баллов суммарно получила и Tayanna. Но певица имела всего лишь 4 балла от зрителей и 6 баллов от судей. Поэтому победили O.Torvald.
ForUm

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