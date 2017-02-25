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Военные ведомства Азербайджана и Армении заявили о столкновениях в зоне карабахского конфликта. Сообщается, что обе стороны понесли потери, передает «Русская служба ВВС».

По данным Баку, тяжелое боестолкновение произошло на Ходжавенд-Физулинском направлении фронта.

Данные армянской и азербайжданской стороны о последовательности событий сильно разнятся.

По версии азербайджанских военных, армянские силы ночью предприняли «попытки широкомасштабного прорыва на позиции азербайджанской армии».

«Противник пытался овладеть стратегическими высотами. Азербайджанские военнослужащие вынудили армянскую сторону отступить с потерями. Вооруженные силы Азербайджана также понесли потери», - сообщили в минобороны Азербайджана.

В свою очередь Армения заявляет, что сообщения об «атаках» армянской стороны не соответствуют действительности.

«Уже в течение нескольких дней военно-политическое руководство Азербайджана обостряет ситуацию на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и распространяет дезинформацию», - заявили в минобороны Армении.

Как отметили в Ереване, «армянская сторона соблюдает режим прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от шагов по дальнейшему обострению ситуации».

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в свою очередь, обвинило азербайджанскую сторону в дезинформации о произошедших в ночь на субботу боестолкновениях в зоне конфликта. В непризнанной республике утверждают, что вооруженные силы Азербайджана на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения перешли к наступлению, но были отброшены, понеся потери.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

 
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