Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году». Об этом сообщает «Укринформ» с ссылкой на пресс-службу Главы государства.

«Документом № 44/2017 определяются сроки проведения в этом году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу и увольнения в запас военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы. Реализация Указа обеспечит своевременное выполнение задач, связанных с подготовкой и проведением отмеченных мероприятий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины и во исполнение Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» из Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований, Государственной специальной службы транспорта, военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслужили установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в мае - июне и в октябре - ноябре 2017 года. Другие военные-срочники, которые выслужили установленные сроки, будут увольняться в запас в апреле - июне и в октябре - декабре этого же года.