В результате взрывов смертников вблизи объектов служб безопасности в сирийском городе Хомс погибли по меньшей мере 42 человека, сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за правами человека, передает «Русская служба ВВС».

Власти провинции Хомс подтвердили информацию о нападениях. По их данным, в результате взрывов погибли как минимум 20 человек.

«Взрывы осуществили по меньшей мере шесть смертников, которые совершили самоподрыв у здания службы госбезопасности и у здания военной разведки», - заявил агентству Франс пресс глава правозащитного центра Рами Абдель Рахман. Сирийское государственное телевидение сообщает, что у каждого из двух ведомств взорвались три смертника.

По данным правозащитников, в числе погибших есть высокопоставленные сирийские военные. Как сообщает правозащитный центр, в районах Гута и Мохата после взрывов начались столкновения. Сообщается, что центр города оцеплен.