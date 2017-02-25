В Николаевской области 25 февраля объявлено Днем траура.
Соответствующие распоряжение опубликовал губернатор Николаевской области Алексей Савченко. Причина траура - гибель военнослужащих 79-й десантной аэромобильной бригады, сообщает местное издание «0512.com.ua».
«79-десантная Николаевская бригада за последние дни потеряла двух военнослужащих.
Наших Героев.
Завтра в 10 утра прощаемся с Николаем Гуцаленко.
Сегодня во время учений на Житомирском полигоне погиб сержант, участник АТО Юрий Пономаренко.
Обращаюсь к городским, районным и поселковым головам, председателей райгосадминистраций.
Приспустите флаги на всех учреждениях и заведениях.
Отмените все развлекательные мероприятия.
25 февраля на Николаевщине - День траура.
На небе все живы!
На небе нет мертвых ...», - написал Савченко.
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