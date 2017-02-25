Из-за потепления и таяния снега на высокогорье в главных реках Закарпатья продолжает подниматься уровень воды, сообщает сайт главы закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

«По состоянию на 11.00 субботы (25.02) в г.Латорица наибольший подъем воды зафиксирован в Ужгородском районе – до 60 см, – сообщает Геннадий Москаль. – Между селами Большие Геевцы и Тисаагтелек (Тисянка) река вышла из берегов и переливается через дорогу местного значения. Высота воды над дорожным покрытием – 10 см, движение автомобилей затруднено, но не прекращен. К концу дня вода в Латорице может подняться еще на 10 см.

В р.Боржава вода поднялась на 1 м, в р.Тересва – на 50 см, в р.Уж к концу дня ожидается подъем воды до 70 см без выхода на пойму.

В р.Тиса подъем уровня воды составляет 2 м, паводковая волна пошла на территорию соседней Венгрии, подтоплений сельхозугодий и домохозяйств нет».

Областная государственная администрация осуществляет постоянный мониторинг состояния главных водных артерий Закарпатья в связи с поднятием уровня воды и возможным весенним паводком.

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